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Dünya

Bağdat: IKBY'ye uçuşlar durduruldu

Bağdat'ın 3 gün süre tanıdığı IKBY, sınır kapılarını ve havalimanlarını teslim etmeyeceklerini açıklamıştı

29 Eylül 2017 21:21

Merkezi Irak yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "IKBY'nin kontrolünde bulunan havalimanlarındaki uçuşların durudurulması kararı yürürlüğe girdi." denildi.

Bağdat hükümeti geçen salı günü, bölgesel yönetime IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye havalimanları ile kara sınır kapılarının üç gün içinde kendilerine teslim edilmesi uyarısında bulunmuştu.

IKBY Bakanlar Kurulu ise "anayasaya aykırı olduğunu" öne sürerek bu talebi reddetmişti.

IKBY Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, son gelişmelerin ardından, askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler'e (BM) ait seferler dışında tüm uluslararası uçuşların bugün yerel saatle 18.00'den sonra askıya alınacağını açıklamıştı.

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