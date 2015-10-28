Bağdat Caddesi'ndeki çiçekçiyi ezen zanlıya 9 yıl hapis istemi

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde çiçek satan Mehmet Emin Kaya’yı ezerek ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve kimliği belirlenmesine rağmen ancak 87 gün sonra teslim olduğu için ifadesi alınabilen Murathan Öztürk hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu Savcısı Orhan Biçicioğlu tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da şüpheli Murathan Öztürk'ün 34 EDS 44 plakalı otomobiliyle Bağdat Caddesi üzerinden Kızıltoprak yönüne seyir halinde olduğu belirtildi.



Murathan Öztürk'ün, Mücahit Sokak Kavşağı'na geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği, gidiş istikametine göre yolunun sağında kaldırım üzerine çıkarak burada bulunan çiçekçi tezgahına ve arka tarafında yatmakta olan Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne neden olduğu ifade edilen iddianamede, Murathan Öztürk'ün kaza sonrasında aracından inerek olay yerinden kaçtığı ve 87 gün boyunca yakalanamadığı aktarıldı.



Dosyanın şüpheli Murathan Öztürk'ün kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderildiği kaydedilen iddianamede, yapılan bilirkişi incelemesinde, şüphelinin mevcut yol durumu, trafik ve görüş şartlarına göre yüksek seviyede bir hızla taşıt yönettiği, bu nedenle kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle tam kusurlu olduğu yönünde görüş bildirildiği anlatıldı.

İddianamede, olay tanığı olan Ayşe Bergem Tuğsuz'un, "olay günü sahura kalktığını, pencereye hava almak için çıktığında birkaç aracın yarış yaptığını gördüğünü, araçların çok süratli patinaj yaparak hareket ettiklerini, yarış yapan araçlardan bir tanesinin yalpalayarak ve zikzak çizerek binanın yan tarafında bulunan seyyar çiçekçi dükkanına, oradan da duvara çarptığını, aşağıya inerek baktığında çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın can çekiştiğini gördüğü"nü söylediği ifadesine de yer verildi.



Şüpheli Murathan Öztürk'ün ise savunmasında, kaza günü yol yüzeyinin çiğli olduğunu beyan ettiği belirtilen iddianamede, olay günü düzenlenen trafik kazası tespit tutanağına göre yol yüzeyinin kuru olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.



İddianamede, şüpheli Murathan Öztürk'ün olay yerinden kaçması nedeniyle alkollü olma ihtimalinin bulunduğu yönünde iddiaların olduğu belirtilerek, şüphelinin uzun süre yakalanamaması nedeniyle olay anında alkollü olup olmadığının tespit edilemediği, olay sonrasında kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye giderek alkolsüz olduğuna dair rapor alıp dosyaya ibraz ettiği ifade edildi.





Alkollü olma ihtimali var



Murathan Öztürk'ün özel hastanede hazırlanan raporu için alınan örneğin kendisine ait olup olmadığı noktasında bir denetim olmadığı için rapora itibar edilemeyeceği dile getirilen iddianamede, şüphelinin aşırı derecede süratli ve zikzaklar yaparak araç kullandığı gerekçesiyle alkollü olma ihtimalinin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.



İddianamede ayrıca, "Şüpheli Murathan Öztürk'ün alkollü olup olmadığı noktasında kesin bir rapor bulunmasa dahi, kaza öncesinde şüphelinin Bağdat Caddesi üzerinde bir kaç araç ile yarış halinde olduğu, hatta yarış yaparken çok süratli bir şekilde hareket ederek zikzaklar yaptığı tanık beyanı ve bilirkişi raporu ile sabittir" ifadelerine yer verildi.



Murathan Öztürk'ün bilinçli taksirle kaldırımda bulunan Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne sebebiyet verdiğinin sabit olduğu belirtilen iddianamede, zanlının 2 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamede, şüpheli Murathan Öztürk'e ait özel hastaneden verilen alkollü olmadığına dair raporu düzenleyen ilgililer hakkında yapılan soruşturma evrakının ayrılarak, başka esas üzerinden yürütüldüğü bilgisine de yer verildi.



Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Murathan Öztürk'ün yargılanmasına başlanacak.