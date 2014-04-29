Galatasaray taraftarı Bağdat Caddesi'nde

Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bağdat Caddesi'ndeki GS Store'un uğradığı saldırı sonrası gerginlik daha da büyüyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ardından Bağdat Caddesi'nde yaşananlar sonrasında bu akşam da sarı-kırmızı taraftarlar Kadıköy sokaklarına çıktı.

Önce gün içerisinde Store'nin önünde toplanıp Galatasaray ve Türk bayrağı asan sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden organize olup akşam saatlerinde de Bağdat Caddesi'nde yürümeye başladı.

Kalabalık grubun Fenerbahçe aleyhinde bağırarak Bağdat Caddesi'nde yürümesi sırasında caddeye Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA geldi.

Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'ne asılan Fenerbahçe bayraklarını tek tek çıkarttı.