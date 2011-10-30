-Bağdat Caddesi'nde ''Cumhuriyet Yürüyüşü'' İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Cumhuriyet'in ilanının 88. yıl dönümü dolayısıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ''Cumhuriyet Yürüyüşü'' düzenlendi. Kadıköy Belediyesinin öncülüğünde geleneksel hale gelen yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ayten Kayalıoğlu, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil ve Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bağdat Caddesi Suadiye ışıklardan başlayan yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve Hakkari Çukurca'da şehit düşen 24 askerin fotoğrafları bulunan vatandaşlar, ''Şehitlerimizi ve depremi unutmayacağız'', ''Ben kimim, kainatın efendisinin övdüğü, 25 devlet, 16 imparatorluk kurmuş, korkudan binlerce kilometre duvar ördürmüş, çağ kapatıp çağ açmış, Çanakkale'de destanlar yazmışların torunuyum'' yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüşün başladığı Suadiye ışıklarda cadde üzerine kurulan dev ekranda, Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi, marşlar eşliğinde yapıldı. Vatandaşlar, yürüyüş sırasında ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' ve ''Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz'' sloganları attı. Yürüyüş, Göztepe ışıklarda son bulurken, burada, Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler ve Van depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, bugünün, 88 yıllık Cumhuriyete sahip çıkma, birlik, tek yürek, tek ses olma günü olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Bu birlikteliğin fotoğrafını en doğru verebileceğimiz en önemli ulusal bayramımızda tek ses olmak yerine yapılan bütün iptal çağrılarına rağmen inadına buradayız. Ancak bugün kalbi Cumhuriyet ile atan ve aramızda olmayanlar var. Hayatının baharında vatan topraklarını kanıyla sulayan henüz 20-21 yaşlarındaki genç şehidim; kalbimizdesin, içimizdesin. Kanın kanımdır, canın canımdır. Van depreminde kaybettiklerimiz, genç yaşında doğudaki kardeşine eğitim veren genç öğretmenlerimiz, sizler bizim bayraklarımızsınız.'' Vatandaşlar, Cumhuriyet'e Bağlılık Andı'nı, Selami Öztürk'ün ardından hep bir ağızdan tekrarladı. Cumhuriyet Yürüyüşü, Hakkari Çukurca'da şehit edilen 24 askerin isimlerinin tek tek okunması ve katılımcıların hep bir ağızdan ''burada'' diye bağırmasının ardından sona erdi. Bu arada, yürüyüşe katılan motosikletli bir grup, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.