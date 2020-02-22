Bağdat Caddesi'nde bankta oturan çifte çarpan sürücü tutuklandı

Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkarak genç çifte çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Enes Altun, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Bağdat Caddesi'nde alkollü direksiyon başına geçen Altun, kaldırıma çıkarak bankta oturan Berkehan Bulgurcu ile Cansu Safi'ye çarptı. Kazada Safi ağır yaralandı.

Kazadan sonra kaçan sürücü Muhammed Enes Altun sabah saatlerinde babasıyla giderek emniyet güçlerine teslim oldu. Altun, emniyet işlemlerini ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Alkollü araç kullandığını kabul etti

Altun'un savcılık sorgusunda askerden dağıtım izni içi geldiğini, olay gecesi arkadaşlarıyla buluşup eğlenmeye gittiğini ve alkol aldığını söylediği öğrenildi. Altun'un araçla seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımdaki kişiye çarptığını kaydettiği belirtildi.

Araçtan inerek yaralının durumuna baktığını söylediği öğrenilen sürücü Altun'un daha sonra uzaklaşarak ailesiyle birlikte polis merkezine gittiğini belirttiği ifade edildi. Altun'un, aracın hızını hatırlamadığını, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi. (DHA)