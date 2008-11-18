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Kültür-Sanat

'Bağdasar Kardeş' Ermenistan yolcusu

Trabzon Sanat Tiyatrosu 'Bağdasar Kardeş' adlı oyunu Ermenistan'da sergileyecek.

18 Kasım 2008 02:00

Trabzon Sanat Tiyatrosu (TST), Ermeni asıllı yazar Hagop Baronyan'ın 1887 yılında yazdığı, yine Ermeni asıllı yönetmen Hrant Hakobyan'ın yönettiği ''Bağdasar Kardeş'' adlı oyunu, resmi olarak davet edildiği Ermenistan'da sahneleyecek.

TST Yönetmeni Necati Zengin, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 16'ıncı yılını kutlayan TST'nin, ''Bağdasar Kardeş'' adlı oyunu ilk kez 24 Kasım 2006'da Trabzon'da sahnelediğini belirtti. Ermeni asıllı yazar Hagop Baronyan'ın 1887 yılında yazdığı, Ermeni yönetmen Hrant Hakobyan'ın yönettiği ''Bağdasar Kardeş'' adlı oyunu, Trabzon'un yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da sahnelediklerini ifade eden Zengin, şöyle konuştu:
''Tiyatromuz, Ermenistan'ın Vanadzor şehri Akademik Devlet Tiyatrosu tarafından resmi olarak Ermenistan'a davet edilmiştir. Yaşanan bu gelişme, Türkiye adına bir ilki işaret etmektedir. Yani TST, Türkiye'den ilk kez bir tiyatro grubu, Ermenistan'a resmi davetli olarak gidip, oyununu Ermenistan halkının beğenisine sunacak.''

Sahnelendiği günden itibaren Trabzon'da büyük ilgi gören oyunun, sanat ve tiyatro çevrelerinden olumlu tepkiler aldığını dile getiren Zengin, 22 Kasım Cumartesi günü Ermenistan'a hareket edeceklerini, Vanadzor şehrinde 25-27 Kasım tarihlerinde ''Bağdasar Kardeş'' adlı oyunu Ermeni sanatseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

'Trabzon rahip cinayeti ve Dink suikastiyle dünyanın dikkatini çekti'

Trabzon'un Rahip Santoro ve gazeteci Hrant Dink suikastlerinin ardından tüm dünyanın ilgi odağı haline geldiğini vurgulayan Zengin, şunları açıkıladı:
''Trabzon'da bir Ermeni oyununun oynanması ve ilgi görmesi, Türkiye adına çok önemli bir kültür hizmeti yaptığımızı ortaya koyuyor. Ermeni tiyatrosunun en önemli klasiklerinden biri kabul edilen Bağdasar Kardeş oyununun, 120 yıl sonra Türkçe olarak ilk kez Trabzon Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenmesi, Trabzon'umuzun kültür tarihi için önemli bir dönüm noktası anlamına gelmektedir. Tarihte yaşanmış sorunların çözümüne sanatın, özellikle tiyatronun büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.''

Zengin, 2 perdelik komedide, zengin kocasını aldatan genç ve güzel bir kadının, kocası tarafından mahkemeye verilmesi ve sonrasında yaşananların anlatıldığını dile getirdi. Necati Zengin, Ermenistan'a gitmeden önce oyunu tekrar prova ettiklerini, ayrıca bu akşam ve 21 Kasım Cuma akşamı Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde oyunu sahneleyeceklerini sözlerine ekledi.

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