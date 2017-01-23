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Dünya

“Bağdadi hava saldırısında yaralandı” iddiası

Bağdadi'nin el Baac'ta yaralandığı öne sürüldü

23 Ocak 2017 01:47

IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, Irak'ta hava saldırısıyla yaralandığı öne sürüldü.

Evrensel’de yer alan habere göre, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki el Baac'a yönelik hava saldırılarında yaralandığı iddia edildi.

Al Masdar'ın yerel kaynaklara dayanarak yansıttığı haberine göre Ebubekir el Bağdadi'yi hedef aldığı öne sürülen saldırının Uluslararası Koalisyon tarafından mı Irak tarafından mı gerçekleştirildiği bilinmiyor.

Al Masdar, iddiaları henüz teyit edemediklerini de haberinde belirtti.

El Baac, IŞİD'in Irak'ta Musul ve Telafer'den sonra en büyük üçüncü merkezi. 

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