Bağcılar'da pazarcılara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

İstanbul Bağcılar'da belediye tarafından gösterilen yeni pazar alanına taşınmak istemeyen ve eylem yapan pazarcılara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bağcılar Belediyesi, Güneşli Evren Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kurulan semt pazarını trafiği engellediği gerekçesiyle başka bir alana taşımak için karar aldı. Yıllardır aynı cadde üzerinde tezgah açtıklarını söyleyen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi.

Yeni alanın uygun olmadığı ve taşınmak istemediklerini söyleyen pazarcılar bugün caddeye tekrar tezgahlarını kurmak istedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, polis, sabah erken saatlerde alana gelen pazarcılara izin vermedi. Pazarcılar cadde üzerinde toplanarak eylem yapmak istedi.

Alkışlar ve sloganlarla caddede yürüyüşe geçen pazarcıların önü TOMA ve zırhlı polis aracıyla kesildi.

Bu sırada zırhlı polis aracından inen bir polis, gruptaki bir kişiye "Seni alacağım bak. Seni sabaha kadar nezarethanede tutacağım. Unutma bunu. Seni alacağım" diye bağırdı.

Polis, birkaç dakika sonra o pazarcıyı gözaltına almak isteyince, diğer kişiler engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaştı.

Bu arada Bağcılar Belediyesi pazar yerinin taşınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "İstiklal Caddesi üzerine kurulan Cumartesi pazarı, esnafın şikayetleri üzerine 300 metre uzağındaki toplu pazar alanına taşındığı" belirtildi.

Taşınma kararının bir ay önceden pazar kuranlara tebliğ edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bu hafta hizmete giren yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni pazar alanı hem trafiği aksatmıyor hem de pazarcıların bütün ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Zemin çalışması tamamlanmış olan yeni pazar alanında mescit ve tuvaletler de bulunuyor" denildi.

Yeni pazar yerini bilmeyen vatandaşlar için de eski pazar alanından gün boyunca ücretsiz servisler kaldırıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.