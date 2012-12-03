Bağcılar'da mağaza baskını: 4 ölü, 1 yaralı

Bağcılar'da bir giyim mağazasında yaşan silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra silahını kafasına dayayarak intihar etti. İddialara göre saldırının nedeni karşılıksız aşk.

Eyüp Serbest'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Bağcılar’daki bir gömlek imalathanesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı baskının nedeni karşılıksız aşk çıktı. Baskını gerçekleştiren imalathane sahiplerinin üvey kardeşi Aziz Bozan (18), atölyede çalışan Zeynep Tosun (16) aşkına karşılık vermeyince dehşet saçtı.

Korkunç olay, Adıyamanlı Bozan kardeşlere Bozan Gömlek imalathanesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Üvey ağabeylerine ait imalathanenin kesim atölyesinde çalışan Zeynep Tosun’u karşılıksız aşkla seven Aziz Bozan sinirli bir şekilde işyerine gelip Tosun’un yanına gitti. Konuşmak istediğini söyleyen Aziz Bozan, genç kızın “İstemiyorum, beni rahat bırak. Çalışıyorum, işim gücüm var” diye bağırması üzerine sinirlenip tokat attı.

Yerinden kalkan genç kız üst katta bulunan patronların odasına koştu. Yazıhanede bulunan evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki Mehmet Bozan, 25 yaşındaki Abdullah Bozan ve 22 yaşındaki Şehmus Bozan bir taraftan ne olduğunu anlamaya çalışırken diğer yandan bağırarak içeri giren üvey kardeşleri Aziz Bozan’ı sakinleştirmeye çalıştılar. Ağabeylerinin “Şimdi git sakinleş, sonra gelip konuşursun. Gerekirse ailesinden isteriz” demesine rağmen Zeynep Tosun ile konuşmakta ısrar eden Aziz Bozan silah çekip dehşet saçtı. Peş peşe tetiğe basan Aziz Bozan odadaki herkesi vurdu, son kurşunu da kafasına sıktı.

Silah sesleri üzerine yazıhaneyle koşanlar yerde yatan 5 kişiyi gördü. Olay yerine hemen polis ve ambulans çağırıldı. Ambulanslarla Bağcılar Medicine Hastanesi’ne ve Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Bozan, Mehmet Bozan ve Zeynep Tosun ile silahındaki son kurşunu başına sıkan Aziz Bozan hayatını kaybetti. Şehmus Bozan ise olaydan hafif yaralı kurtuldu.