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“Bağcılar’da en çok ilgiyi Uzakdoğu sporları görüyor”

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR Belediyesi’ne bağlı spor kulüplerinde eğitim alan binlerce Bağcılar sakini, uluslararası platformlarda başarılara imza atıyor

20 Ağustos 2017 15:20

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR Belediyesi’ne bağlı spor kulüplerinde eğitim alan binlerce Bağcılar sakini, uluslararası platformlarda başarılara imza atıyor. Sporcular, yurtiçinde Wushu Kung Fu, yurtdışında ise atletizmde Dubai’den Londra’ya kadar birçok önemli turnuvada aldıkları altın madalyalarıyla tarih yazıyor. Spor Kulübündeki 1150 başvuruya bakıldığında tercih edilen sporların ilk sıralarında 120 kayıtla Wushu Kung Fu, 100 kayıtla Taekwondo gibi Uzakdoğu sporların olduğu görülüyor.

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü kurulduğu 2012 yılından bu yana sporseverlere 14 farklı branşta hizmet sunuyor. Çocuklar ilgi alanları ve vücut yapılarına göre Atletizm, Karate, Taekwondo, Wushu Kung Fu, Dart, Okçuluk, İzcilik, Satranç, yüzme gibi branşlarından birini seçip eğitim alıyor.

“SPORCU SEÇİMİNDE 3 KRİTER ÇOK ÖNEMLİ”

Eğitmenler, sporcu seçiminde 3 kritere dikkat ediyor. Sporcu adayları öncelikle ahlaklı olmalı, istekli olmalı ve vücut yapısı yapacağı spora uygun olmalı. Zaman geçirmek ve eğlenmek için kulüpleri tercih edenler eğitim başlamadan eleniyor. Aranan profesyonel özellikleri taşıyan çocuklar disiplinli bir eğitimden geçirildikten sonra hem yurtiçinde hem de yurtdışında yarışmalara sokuluyor.

Özellikle okulların kapanmasıyla ilginin arttığı spor kulüplerine bu yıl yaklaşık 1150 kişi kayıt yaptırdı. Açılan tüm dallara katılım her geçen yıl artarken en çok ilgiyi ise Uzakdoğu sporları görüyor. Wushu Kung Fu 120, Taekwondo 100 kişilik kayıtla dikkat çekiyor. 

“DUBAİ VE LONDRA’DAN MUTLU HABERLERLE DÖNDÜLER”

Uzakdoğu sporlarının öne çıkmasında etkili olan unsurun ise kazanılan yarışmalar olduğu belirtildi. Turnuvalardan gelen başarı haberleri, gençleri Uzakdoğu sporlarını tercih etmeye yönlendiriyor. Gittiği yerlerden boş dönmeyen Wushu Kung Fu takımı, son olarak Çankırı’da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Kupası’nda 15 altın, 16 gümüş madalya kazanarak birinci oldu.

Rio Olimpiyatları’nda ter döken, Dubai Grand Prix’den altın madalyalarla dönen Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı, en son Londra\'da düzenlenen Dünya Para-Atletizm Şampiyonası\'nda dereceye girdi. Bağcılar’ın Avrupa Şampiyonu sporcusu Hamide Kurt, T53 kategorisi kadınlar 200 metrede dünya 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Yine Avrupa 3’üncüsü olan Zübeyde Süpürgeci de T54 kategorisi 200 metrede dünya 4’üncüsü oldu.

“AMAÇ ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK”

Sporcuların her zaman yanında olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Spor faaliyetleriyle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyal çevrelerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Belediye olarak bu sporcularımıza şimdiye kadar sürekli destek olduk ve bundan sonra da desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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