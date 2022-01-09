Bağcılar'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, O3 Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GJ 1315 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kişinin üzerinden kimlik belgesi çıkmazken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı.