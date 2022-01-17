Bağcılar’da kaçak Kuran kursunda 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı

Bağcılar’da 'sıbyan mektebi' diye bilinen anaokulu niteliğindeki Medrese-i Gül'de kaçak Kuran kursu başlatıldı. Kuran kursu eğitmeni 16 yaşındaki R.U. kurs sorumlusu L.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, kurs sorumlusu L.Ö. tarafından önce telefonla taciz edildiğini söyleyen R.U., uğradığı cinsel istismarı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında anlattı. R.U. “Bu kursun kapanmasını istiyorum. Kursta beş yaşında çocuklar bulunuyor. Bu şahıs çocuklarla görüşüyor. Evimin yerini biliyor, çok korkuyorum” dedi. R.U. ayrıca L.Ö.’nün, bir mahallede iki ayrı kaçak kursunda 4-6 yaş arasında 39 çocuğa dini eğitim verdiğini belirtti.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava devam ederken R.U.’nun ailesi süreci takip etmeyi ve duruşmalara gitmeyi bıraktı. R.U.’nun ablası, “Biz çok sahipsiz kaldık. Kimse sesimizi duymadı. Her kapıyı çaldık. Kaymakamlığa dahi gittik. Yetkililer, ‘aman sakın basın duymasın’ dediler. Sesimizi duyuramadık. Çok yorulduk. Duruşmalara gittik. Bu dosyayı takip etmeyi bıraktık. Sanık zaten dışarda geziyor. Yine Kuran kursları açtı” ifadeleri kullanıldı.