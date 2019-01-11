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Ekonomi
BBC Türkçe

Bağcılar'da bir 'gün': Ekonomi ve muhafazakâr yaşam

BBC Türkçe, Bağcılar’da muhafazakâr yaşamı benimseyen kadınların bir araya geldiği ve gündeme dair konuları ele aldıkları bir ‘gün’e konuk oldu. Ev sahibi Nurcan Celep, ekonominin kötüleşmesiyle bir konfeksiyonda akşam mesaisi yapmaya başlamış.

11 Ocak 2019 18:39

https://youtu.be/W7pkRKnDYrw

BBC Türkçe, Bağcılar'da muhafazakâr yaşamı benimseyen kadınların bir araya geldiği ve gündeme dair konuları ele aldıkları bir 'gün'e konuk oldu. Ev sahibi Nurcan Celep, ekonominin kötüleşmesiyle bir konfeksiyonda akşam mesaisi yapmaya başlamış.

Fiyatların pahalılığından ve bu pahalılığın mutfaklarına yansımasından şikâyetçi.

Ümmühan Arslan da Türkiye'de İslam, din, inanç ve muhafazakâr yaşama dair izlenimlerini, deizm, ateizmin yükselişinden, muhafazakâr kadınların günümüzde nasıl bir değişimle karşı karşıya olduklarını anlattı.

Haber: Çağıl Kasapoğlu / Osman Kaytazoğlu

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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