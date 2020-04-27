Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı

Kısıtlamanın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayarak 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar devam edeceği ve 15.00 – 03.00 saatleri arasını kapsayacağı belirtildi.
Yayalara kapatılan meydan ve caddelerin isimleri şöyle:
- Bağcılar Meydanı
- Güneşli Meydanı
- Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi
- Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi
- Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi
- Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi
- Kirazlı Mahallesi – Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi
- Yenigün Mahallesi 628. Sokak
İzin belgesi olan maskeyle girebilecek
Kısıtlama getirilen meydan ve cadde üzerinde iş yeri bulunup; esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf olacak.
Bu bölgeden geçenler, sosyal mesafe kuralına uyacak ve maske takması zorunlu olacak.
Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıha Kanununa göre cezai işlem yapılacak.