Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen zanlı, gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 5 yabancı uyruklu şahıstan biri bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz etti.

Yabancı uyruklu A.M. (17) bununla yetinmeyerek İ.B.’yi apartmanına kadar takip etti. İ.B. ise korkarak yengesinin yanına koştu ve olayı anlattı. Olayı öğrenen yenge, yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katının penceresine vurarak yeğenini kimin taciz ettiğini sordu ve bağırmaya bağışladı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri olay yerine gelerek sopalarla pencerelere vurdu. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli A.M., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)