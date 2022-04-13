Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AKP'li Çağırıcı'ya şantaj yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden dün gece yarısı istifa eden AKP'li Lokman Çağırıcı’ya cinsel içerikli görüntüler nedeniyle şantaj yapıldığı ortaya çıktı. Çağırıcı’nın şikâyeti üzerine açılan soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre; eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, biri kadın iki kişi tarafından, cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

2 şüpheli 3 farklı suçtan tutuklandı

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öğrenilen A.M. ile Z.K. adlı şüpheliler, 10 Nisan Pazar günü savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün istifa etmişti

Lokman Çağırıcı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. Çağırıcı, istifasını dün gece yarısı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şu paylaşımla duyurmuştu:

"Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletime hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek makama değil hizmete talip oldum.

15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım.

Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlanması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım.

Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla..."