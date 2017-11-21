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Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası, kente ilk karın düşmesiyle beyaza büründü

21 Kasım 2017 19:22

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası, kente ilk karın düşmesiyle beyaza büründü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmete açtığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Hizmete girdiği günden beri 1.5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Denizli\'ye kar düşen ilk noktalardan birisi olan 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası, seyir zevki yaratan kış manzarasıyla karın keyfini yaşamak isteyenleri bekliyor.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası\'nın kente kazandırdıkları en büyük projelerden bir tanesi olduğunu belirterek, yaylanın yazın sıcaktan bunalan, kışın ise kar görmek isteyen vatandaşları ağırlamaya devam edeceğini söyledi. Denizli merkezde kar yokken yaylada kar keyfi yaşanacağını kaydeden Zolan, \"Yaylamız kış mevsiminin eşsiz manzarası ve temiz havasıyla yine büyük rağbet görecek. Bu güzelliğe tanık olmak isteyen vatandaşlarımızı Teleferik ve Bağbaşı Yaylamıza davet ediyorum\" dedi.

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