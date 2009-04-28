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Politika

Bağarası'nda başkanvekili Rahmi Kiriş

28 Nisan 2009 00:05

29 Mart yerel seçimlerinde iki adayın eşit oy alması nedeniyle 7 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek olan Aydın'ın Söke ilçesi Bağarası beldesinde, başkanvekili CHP'li Rahmi Kiriş oldu.

Bağarası beldesinde 29 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Hüseyin İlgin Yıldırım ile DP adayı Salih Özdemir'in 1229'ar oy alması ve karşılıklı itirazlar üzerine seçimin YSK tarafından iptal edilerek, 7 Haziran'da yinelenmesinin kararlaştırılması sonrasında belediye meclisi, bugün "başkanvekilini" seçmek için toplandı.

Mecliste yer alan 9 üye, DP'li Nurettin Palamut'un divan başkanlığını yaptığı toplantıda, başkanvekilini seçmek için kapalı zarf usulüyle oykullandı.

İlk tur seçimde CHP'li Rahmi Kiriş ile DP'li Nurettin Palamut 4'er oy alırlarken, 1 oy ise boş çıktı. Diğer turlarda da oy dağılımı değişmeyince, Belediye Yasası'nın 45. maddesine göre 2 aday arasında kura çekimi yapıldı.

Belediye meclisinin en yaşlı üyesi Mehmet Çetinkaya tarafından gerçekleşirken kura çekimi sonunda CHP'li Rahmi Kiriş, Bağarası Belediyesi Başkanvekilliği görevine seçildi.

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