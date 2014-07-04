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Bagajda uyumaya giden şoför ölü bulundu

Giresun'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki dinlenme kabininde uyuyan ikinci şoförün öldüğü belirlendi

04 Temmuz 2014 23:07

Yolcu otobüsünün ikinci şoförü bagaj bölümündeki dinlenme kabininde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Giresun'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii'ndeyken bagaj bölümündeki dinlenme kabininde uyuyan ikinci şoför Telat Özdemir (38) uyandırılmak istendi. Muavinin çabasına rağmen Özdemir uyandırılamayınca şoför Abdullah Koç otobüsü emniyet şeridine çekti. Koç durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in öldüğünü belirledi.

Ölüm haberi otobüs şoförü ve yolcuları şok etti. Abdullah Koç, "Midesinden rahatsızlığı vardı. Ölüm nedenini bilmiyoruz" dedi.  Polis inceleme yaparken otobüsteki yolcular başka bir araçla otogara götürüldü. Polisin incelemesinin ardından otobüs, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne hareket etti. Hastane önüne gelen Özdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özdemir'in cesedi otobüsten çıkarılıp hastane önüne getirilen sedyeyle morga taşındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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