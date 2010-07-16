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Bagaj traktörü 2 uçağa zarar verdi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, yer hizmetlerinde kullanılan aracın karbüratöründe ateş çıktığını gören sürücü, aracı çalışır

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, yer hizmetlerinde kullanılan aracın karbüratöründe ateş çıktığını gören sürücü, aracı çalışır şekilde terk etti. Kontrolden çıkan araç, bir süre apronda gezindikten sonra THY'e ait iki uçağa çarparak maddi hasara neden oldu. Sürücü ise araçtan atladığı sırada hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Dış Hatlar Terminali'nde meydana geldi. İddialara göre, Yer hizmetleri veren TGS adlı şirkete ait, bağaj taşımada kullanılan Harlan marka traktörün karbüratöründe alev çıktığını gören sürücü Sinan Temiz, korkuya kapılarak aracın kapısını açıp, kendini dışarı attı. Bu sırada gaz pedalı takılı kalan araç, aynı hızla apronda gezinmeye başladı. Araç, önce 219 numaralı körükte bulunan THY'e ait Aiurbus A 221 tipi yolcu uçağının ön iniş takımına, ardından da 218 numaralı körükte bulunan yine THY'e ait aynı model ‘Fethiye’ adlı uçağın sağ arka iniş takımına ve gövdesine çarptı. Kaza sonrası iki uçakta da maddi hasar meydana geldi.


Radyatör hortumu kopmuş

Kazaya neden olan aracın radratör hortumunun koptuğu ve sürücü Sinan Temiz'in, hortumdan fışkıran sıcak suyun vücudunda yanmaya neden olması sonucu araçtan atladığı belirlendi. Sinan Temiz olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kotnrol için hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası maddi hasar oluşan Airbus A 321 tipi her iki uçak da seferden çekilerek, yerlerine başka uçaklar konuldu. Vücudunda yanıklar oluşan sürücü ise Bağcılar Eğitim va Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.


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