-BAGAJ ARACI İKİ UÇAĞA ÇARPTI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Atatürk Havalimanında bagaj taşıyan araç, körükte park halinde bulunan iki uçağa çarparak hasar verdi. Alınan bilgiye göre, havalimanında yer hizmetleri veren TGS firmasında görevli Sinan Temiz'in kullandığı bagaj taşıyan aracın radyatör hortumu koptu. Üzerine basınçlı sıcak su gelen şoför aracı terk etti. Bu sırada gaz pedalı takılı kalan araç, 219 No'lu körükte park halinde bulunan THY'ye ait Airbus 321 tipi ''Tekirdağ'' uçağının burun bölümüne çarptı. Uçakla birlikte körüğe de zarar veren araç, ardından 218 No'lu körükteki THY'ye ait Airbus 321 tipi ''Fethiye'' uçağının arka kısmına çarparak hasar görmesine neden oldu. Park halindeki iki uçak bakıma alındı. Vücudunda yanık oluşan araç şoförü, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.