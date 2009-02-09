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Kültür-Sanat

BAFTA ödülleri dağıtıldı

İngiliz sinemasının Oscar ödülleri dağıtıldı. Yılın hit filmi Slumdog Millionaire yedi dalda ödül kazandı...

09 Şubat 2009 02:00

İngiliz sinemasının Oscar ödülleri dağıtıldı. Yılın hit filmi Slumdog Millionaire yedi dalda ödül kazandı...

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri dağıtıldı. Danny Boyle’un filmi ‘Slumdog Millionaire’, 11 dalda aday olmuştu, önemli ödüllerin hepsini alarak, tam yedi dalda ödülleri topladı.
‘The Curious Case of Benjamin Buton’ da 11 dalda aday olmasına rağmen, sadece üç dalda ödül kazandı.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri’nin sonuçları şöyle:

En İyi Film
‘Slumdog Millionaire’

Başarılı İngiliz Filmi
‘Man On Wire’ - Simon Chinn / James Marsh

En İyi Aktör
Mickey Rourke - ‘The Wrestler’

En İyi Aktris
Kate Winslet - ‘The Reader’

En İyi Yardımcı Aktör
Heath Ledger - ‘Kara Şövalye’

En İyi Yardımcı Aktris
Penélope Cruz - ‘Vicky Cristina Barcelona’

Yönetmen
‘Slumdog Millionaire’ - Danny Boyle

Senaryo
‘In Bruges’ - Martin Mcdonagh

Uyarlama Senaryo
‘Slumdog Millionaire’ - Simon Beaufoy

Yabancı Dilde Film
‘I've Loved You So Long’ - Yves Marmion / Philippe Claudel

İlk Film
Steve Mcqueen, Director/Writer - ‘Açlık’

Animasyon
‘Wall-E’ - Andrew Stanton

Müzik
‘Slumdog Millionaire’ - A. R. Rahman

Görüntü
‘Slumdog Millionaire’ - Anthony Dod Mantle

Kurgu
‘Slumdog Millionaire’ - Chris Dickens

Prodüksiyon Tasarımı
‘The Curious Case of Benjamin Button’ - Donald Graham Burt / Victor J. Zolfo

Kostüm Tasarımı
‘The Duchess’ - Michael O'Connor

Makyaj ve Saç
‘The Curious Case of Benjamin Button’ - Jean Black / Colleen Callaghan

Ses
‘Slumdog Millionaire’ - Glenn Freemantle / Resul Pookutty / Richard Pryke / Tom Sayers / Ian Tapp

Özel Görsel Efekt
‘The Curious Case of Benjamin Button’ - Eric Barba / Craig Barron / Nathan Mcguinness / Edson Williams

Ayrıca
Terry Gilliam ile Pinewood Studios / Shepperton Studios özel ödül aldılar.

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