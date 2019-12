İngiliz sinemasının Oscar ödülleri dağıtıldı. Yılın hit filmi Slumdog Millionaire yedi dalda ödül kazandı...



İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri dağıtıldı. Danny Boyle’un filmi ‘Slumdog Millionaire’, 11 dalda aday olmuştu, önemli ödüllerin hepsini alarak, tam yedi dalda ödülleri topladı.

‘The Curious Case of Benjamin Buton’ da 11 dalda aday olmasına rağmen, sadece üç dalda ödül kazandı.



İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri’nin sonuçları şöyle:



En İyi Film

‘Slumdog Millionaire’



Başarılı İngiliz Filmi

‘Man On Wire’ - Simon Chinn / James Marsh



En İyi Aktör

Mickey Rourke - ‘The Wrestler’



En İyi Aktris

Kate Winslet - ‘The Reader’



En İyi Yardımcı Aktör

Heath Ledger - ‘Kara Şövalye’



En İyi Yardımcı Aktris

Penélope Cruz - ‘Vicky Cristina Barcelona’



Yönetmen

‘Slumdog Millionaire’ - Danny Boyle



Senaryo

‘In Bruges’ - Martin Mcdonagh



Uyarlama Senaryo

‘Slumdog Millionaire’ - Simon Beaufoy



Yabancı Dilde Film

‘I've Loved You So Long’ - Yves Marmion / Philippe Claudel



İlk Film

Steve Mcqueen, Director/Writer - ‘Açlık’



Animasyon

‘Wall-E’ - Andrew Stanton



Müzik

‘Slumdog Millionaire’ - A. R. Rahman



Görüntü

‘Slumdog Millionaire’ - Anthony Dod Mantle



Kurgu

‘Slumdog Millionaire’ - Chris Dickens



Prodüksiyon Tasarımı

‘The Curious Case of Benjamin Button’ - Donald Graham Burt / Victor J. Zolfo



Kostüm Tasarımı

‘The Duchess’ - Michael O'Connor



Makyaj ve Saç

‘The Curious Case of Benjamin Button’ - Jean Black / Colleen Callaghan



Ses

‘Slumdog Millionaire’ - Glenn Freemantle / Resul Pookutty / Richard Pryke / Tom Sayers / Ian Tapp



Özel Görsel Efekt

‘The Curious Case of Benjamin Button’ - Eric Barba / Craig Barron / Nathan Mcguinness / Edson Williams



Ayrıca

Terry Gilliam ile Pinewood Studios / Shepperton Studios özel ödül aldılar.