T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

BAFTA ödülleri adayları belli oldu

İngiliz Oscar'ı olarak bilinen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri adayları açıklandı.

15 Ocak 2009 02:00

İngiliz Oscar'ı olarak bilinen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri adayları açıklandı.

8 Şubat’ta dağıtılacak Bafta ödüllerinin favorileri, 11’er adaylıkla “Slumdog Millionaire” (Milyoner Varoş Çocuğu) ve “The Curious Case of Benjamin Button” (Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi).

İngiliz yönetmen Danny Boyle’un yönettiği ve Hintli oyuncuların rol aldığı düşük bütçeli “Slumdog Millionaire” (Milyoner Varoş Çocuğu) filmi, “en iyi film”, “en iyi erkek oyuncu” ve “en iyi yönetmen” dahil 11 dalda ödüle aday gösterildi.

Baş rolünü Brad Pitt’in oynadığı, David Fincher’in yönettiği “The Curious Case of Benjamin Button” (Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi) filmi 11 dalda, “The Dark Knight” (Kara Şövalye) 9 dalda ve Clint Eastwood’un yönettiği “Changeling” (Sahtekar) filmi ise 8 dalda ödüle aday oldu.

Altın Küre Ödülü’nü iki kez kucaklayan oyuncu Kate Winslet, “The Reader” ve “Revolutionary Road” (Hayallerin Peşinde) filmlerindeki rolleriyle “en iyi kadın oyuncu” kategorisinde ödüle 2 kez aday gösterildi. Winslet’in rakipleri ise “The Changeling” filmindeki rolüyle Angelina Jolie, “Doubt” filmindeki rolüyle Meryl Streep ve Fransız “I’ve Loved You So Long” adlı filmdeki rolüyle Kristin Scott Thomas oldu.

Brad Pitt’in dışında “en iyi erkek oyuncu” dalında, “Milk” filmindeki rolüyle Sean Penn, “Frost/Nixon” filmindeki rolüyle Frank Langella ve “The Wrestler” filmindeki rolüyle Mickey Rourke aday gösterildi.

“Milyoner Varoş Çocuğu” filmi Altın Küre’de de 4 ödül almıştı.

BAFTA ödüllerini kazananlar 8 Şubat’ta açıklanacak.

Kategorilere göre ödüllerin adayları şunlar:

En iyi film:
The Curious Case of Benjamin Button
Frost/Nixon
Milk
The Reader
Slumdog Millionaire

En iyi İngiliz filmi:
Hunger
In Bruges
Mamma Mia!
Man on Wire
Slumdog Millionaire

En iyi yönetmen:
Changeling - Clint Eastwood
The Curious Case of Benjamin Button - David Fincher
Frost/Nixon - Ron Howard
The Reader - Stephen Daldry
Slumdog Millionaire - Danny Boyle

Yabancı dilde en iyi film:
The Baader Meinhof Complex
Gomorrah
I’ve Loved You So Long
Persepolis
Waltz With Bashir

En iyi animasyon filmi:
Persepolis
Wall-E
Waltz With Bashir

En iyi erkek oyuncu:
Frank Langella - Frost/Nixon
Dev Patel - Slumdog Millionaire
Sean Penn - Milk
Brad Pitt - The Curious Case of Benjamin Button
Mickey Rourke - The Wrestler

En iyi kadın oyuncu:
Angelina Jolie - Changeling
Kristin Scott Thomas - I’ve Loved You So Long
Meryl Streep - Doubt
Kate Winslet - The Reader
Kate Winslet - Revolutionary Road

En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Robert Downey Jr. - Tropic Thunder
Brendan Gleeson - In Bruges
Philip Seymour Hoffman - Doubt
Heath Ledger - The Dark Knight
Brad Pitt - Burn After Reading

En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Amy Adams - Doubt
Penelope Cruz - Vicky Cristina Barcelona
Freida Pinto - Slumdog Millionaire
Tilda Swinton - Burn After Reading
Marisa Tomei - The Wrestler

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24