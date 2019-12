BAFTA ödülleri adayları belli oldu

İngiliz Oscar'ı olarak bilinen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri adayları açıklandı.



8 Şubat’ta dağıtılacak Bafta ödüllerinin favorileri, 11’er adaylıkla “Slumdog Millionaire” (Milyoner Varoş Çocuğu) ve “The Curious Case of Benjamin Button” (Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi).



İngiliz yönetmen Danny Boyle’un yönettiği ve Hintli oyuncuların rol aldığı düşük bütçeli “Slumdog Millionaire” (Milyoner Varoş Çocuğu) filmi, “en iyi film”, “en iyi erkek oyuncu” ve “en iyi yönetmen” dahil 11 dalda ödüle aday gösterildi.



Baş rolünü Brad Pitt’in oynadığı, David Fincher’in yönettiği “The Curious Case of Benjamin Button” (Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi) filmi 11 dalda, “The Dark Knight” (Kara Şövalye) 9 dalda ve Clint Eastwood’un yönettiği “Changeling” (Sahtekar) filmi ise 8 dalda ödüle aday oldu.



Altın Küre Ödülü’nü iki kez kucaklayan oyuncu Kate Winslet, “The Reader” ve “Revolutionary Road” (Hayallerin Peşinde) filmlerindeki rolleriyle “en iyi kadın oyuncu” kategorisinde ödüle 2 kez aday gösterildi. Winslet’in rakipleri ise “The Changeling” filmindeki rolüyle Angelina Jolie, “Doubt” filmindeki rolüyle Meryl Streep ve Fransız “I’ve Loved You So Long” adlı filmdeki rolüyle Kristin Scott Thomas oldu.



Brad Pitt’in dışında “en iyi erkek oyuncu” dalında, “Milk” filmindeki rolüyle Sean Penn, “Frost/Nixon” filmindeki rolüyle Frank Langella ve “The Wrestler” filmindeki rolüyle Mickey Rourke aday gösterildi.



“Milyoner Varoş Çocuğu” filmi Altın Küre’de de 4 ödül almıştı.



BAFTA ödüllerini kazananlar 8 Şubat’ta açıklanacak.



Kategorilere göre ödüllerin adayları şunlar:



En iyi film:

The Curious Case of Benjamin Button

Frost/Nixon

Milk

The Reader

Slumdog Millionaire



En iyi İngiliz filmi:

Hunger

In Bruges

Mamma Mia!

Man on Wire

Slumdog Millionaire



En iyi yönetmen:

Changeling - Clint Eastwood

The Curious Case of Benjamin Button - David Fincher

Frost/Nixon - Ron Howard

The Reader - Stephen Daldry

Slumdog Millionaire - Danny Boyle



Yabancı dilde en iyi film:

The Baader Meinhof Complex

Gomorrah

I’ve Loved You So Long

Persepolis

Waltz With Bashir



En iyi animasyon filmi:

Persepolis

Wall-E

Waltz With Bashir



En iyi erkek oyuncu:

Frank Langella - Frost/Nixon

Dev Patel - Slumdog Millionaire

Sean Penn - Milk

Brad Pitt - The Curious Case of Benjamin Button

Mickey Rourke - The Wrestler



En iyi kadın oyuncu:

Angelina Jolie - Changeling

Kristin Scott Thomas - I’ve Loved You So Long

Meryl Streep - Doubt

Kate Winslet - The Reader

Kate Winslet - Revolutionary Road



En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Robert Downey Jr. - Tropic Thunder

Brendan Gleeson - In Bruges

Philip Seymour Hoffman - Doubt

Heath Ledger - The Dark Knight

Brad Pitt - Burn After Reading



En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Amy Adams - Doubt

Penelope Cruz - Vicky Cristina Barcelona

Freida Pinto - Slumdog Millionaire

Tilda Swinton - Burn After Reading

Marisa Tomei - The Wrestler