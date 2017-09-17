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Bafra'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Nisa Yüksel hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

17 Eylül 2017 22:31

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Nisa Yüksel hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bafra İlçesi Bahçeler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi mevkii\'nde meydana geldi. 31 yaşındaki Muhsin Yüksel idaresindeki 55 FH 875 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Otomobilin içerisinde bulunan, şoför Muhsin Yüksel ile yanında bulunan Efe varlı (2), Halis Yüksel (32), Fatma Varlı (30), Fatma Yüksel (33) yaralanırken Nisa Yüksel ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla ilçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Fatma Yüksel\'in ise karnındaki bebeğini kaybettiği ve kendisinin ise hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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