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Bafra sepeti, ev kadınlarının işi olacak

Gökhan İÇKİLLİ- Yaprak KOÇER/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin'in girişimiyle Bafra ilçesinde 'zembil' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltası'nda yetişen bir çeşit çayır otu olan kındıra ve mısır y

17 Nisan 2018 14:23

Gökhan İÇKİLLİ- Yaprak KOÇER/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'da bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin\'in girişimiyle Bafra ilçesinde \'zembil\' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltası\'nda yetişen bir çeşit çayır otu olan kındıra ve mısır yeleğinden yapılan sepetlerin yapımı ev kadınlarına öğretilecek.
Samsun\'un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin (49), 2007 yılında kurucu başkanı olduğu dernekte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek için çalışıyor. Evsiz kalan ya da ihtiyacı olan kişilere ikinci el eşya yardımı yapan Ertekin, ayrıca ev kadınlarının iş sahibi olmalarını sağlamak için de harekete geçti. Bölgede \'zembil\' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltası\'nda yetişen bir çeşit çayır otu olan kındıran ve mısır yeleğinden yapılan sepetleri ev kadınlarına öğreten Ertekin, kadınların meslek sahibi olmaları için de girişimde bulundu. Ertekin, İŞKUR desteği ile 20 ev kadını için zembil yapımını öğrenecekleri meslek edindirme kursunun bu ay başlayacağını söyledi. Ev kadınlarını meslek sahibi yapmaya çalıştıklarını söyleyen Ertekin, \"Sıfır maliyetli, geri dönüşümü olan ürünlerden yapılan bölgemizin geleneksel ürünü \'zembil\' ile kadınlarımız meslek sahibi oluyorlar. Zembilin yanı sıra, mısır yeleği ve kındıra kullanılarak yapılan çanta, saat, kalemlik, şekerlik, ekmeklik de yapıyoruz. Ürettikleri ürünlerin satılması için pazar arayışındayız. 20 kadın sepet örücülüğü eğitimi alacak. Eğitim 20 gün sürecek. Bu iş dantel örmek gibi ilmek ilmek olduğu için emeği çok fazla. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatı 10-300 TL arasında değişiyor. Büyük çantaları örmek bir iki ayı bulabiliyor. Bu kurs ile ev kadınları bir meslek öğrenmiş olacaklar\" dedi.

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