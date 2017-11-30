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Bafra Cezaevi'ne silahlı saldırıya 1 tutuklama

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalanırken 1 kişi teslim oldu

30 Kasım 2017 23:34

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalanırken 1 kişi teslim oldu. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.
Olay, Samsun\'un Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 28 Kasım Salı günü meydana geldi. Bir kamyonetle cezaevine gelen firari mahkumlar M. D., T. D. ve M. D., cezaevi içerisine doğru tüfek ile rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Açık Cezaevi bölümünde görevli N.E. isimli bir kadın yaralanmıştı. Saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi 19 Mayıs İlçesi\'nde Bafra Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karıştığı iddia edilen bir süre önce açık cezaevinden izine giderek geri dönmeyen firari mahkum M. D., ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F. D., T.D. ve M. D., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden  M.D. tutuklanarak Bafra T Tipi cezaevine gönderilirken, F.D.,ve T.D. ise serbest bırakıldı.

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