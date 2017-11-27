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Spor

Bafetimbi Gomis'ten Cenk Tosun'a övgü: İyi bir golcü, Porto maçında attığı pas muhteşemdi!

"Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz"

27 Kasım 2017 14:38

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Süper Toto Süper Lig'de 13 golle Galatasaray'ın skor rekoru kıran futbolcusu Bafetimbi Gomis, bu hafta Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi Cenk Tosun'u övdü.

Derbi ile ilgili görüşlerini aktaran Gomis, "Vodafone Park'ın atmosferi beni ürkütmüyor, Türk Telekom Stadyumu daha ürkütücü. Buranın atmosferi inanılmaz" dedi.

Cenk Tosun'u şahsen tanımadığını ancak iyi bir golcü olduğunu ifade eden Gomis, "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı çok iyiydi. Porto maçını izleme imkanı buldum, attığı pas muhteşemdi. Beşiktaş'ın üst tura çıkması Türk futbolu adına çok güzel" şeklinde açıklamada bulundu.

 

Kaynak:  Sporx sitesi

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