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Spor

Bafetimbi Gomis’ten anlamlı ziyaret

Galatasaraylı futbolcu, futbol dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de yakından ilgileniyor

10 Kasım 2017 19:45

Bahçelievler’deki Medical Park’ta kanser hastası çocukları ziyaret eden Bafetimbi Gomis ‘’ Galatasaray demek paylaşım demek. Kişisel olarak da ben bu çocuklara nasıl yardım edebilirimi düşündüm onun için geldim, burada olmaktan çok mutluyum’’ diye konuştu.

Fransız futbolcu, Bahçelievler'deki Medical Park'ta kanser hastası çocukları ziyaret etti. Burada konuşma yapan Gomis, böyle bir etkinlikte olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Burada olduğum için mutluyum. Buraya daha önceden sağlık kontrollerini yapmıştım. Buraya Galatasaray'ın elçisi olarak geldim. Bunun Galatasaray'ın değerlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Galatasaray demek paylaşım demek. Kişisel olarak da ben bu çocuklara nasıl yardım edebilirimi düşündüm onun için geldim''. dedi

Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Türk insanlarının kendisine çok yardım ettiğini söyleyen Gomis, ''Türkiye'de insanlar bana çok yardımcı oldu dolayısıyla bunu nasıl ödeyebilirimi düşündüm. Buna karşılık olarak çocuklara yardım etmek aklıma geldi. Ben de bir aile babası olduğum için çocukların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çocuklarımla geçirdiğim vaktin bir kısmını da buradaki çocuklarla geçirmek, onlara yardım etmek istedim. Çünkü bir çocuğun gözündeki gülüşün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buraya Galatasaray'dan arkadaşlarım ve doktorumuz Yener Bey ile geldik. Eksiklikleri bulup, onlara yardım etmek istiyorum” söyleriyle duygularını ifade etti.

Konuşmaların ardından Gomis, hasta olan çocuklarla pasta kesti. Yıldız golcü, daha sonra çocuklara Galatasaray forması hediye etti.

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Gomisgalatasaraykanserli çocuklara yardımsosyal sorumluluk

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