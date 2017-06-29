Galatasaray'ın sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdiği 31 yaşındaki Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncuya yapılan sağlık taramasında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Bafetimbi Gomis, sabah saatlerinde sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti. Fransız futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce de hazır bulundu"

31 yaşındaki Senegal asıllı Fransız forvet, geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya formasıyla çıktığı 34 maçta 21 gol atıp 4 de asist yaparak başarılı bir grafik çizmişti.