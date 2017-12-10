Bafetimbi Gomis, Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ın Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 4 - 2 yendiği maçta 1 gol kaydeden Senegalli futbolcu Bafetimbi Gomis, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Gomis, karşılaşmanın 68. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarsporlu Mustafa Yumlu ile itişmesi sonrası, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gomis, Galatasaray\'ın 16. haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

GOLDEN SONRA TUDOR\'A SARILDI

Bu arada Gomis, attığı golden sonra taraftardan tepki gören teknik direktör Igor Tudor\'a koşarak sarıldı.

FOTOĞRAFLAR: Mesut IŞIK - Büşra KAYA