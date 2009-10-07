Bafa Gölü'ne hayat veren proje

Bafa Gölü'nde DSİ tarafından hayata geçirilen “şişme savak
projesi” sayesinde göldeki balık ve kuş çeşitliliğinde artış
yaşandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge
Müdürü Halil İbrahim İndap, Bafa Gölü için Türkiye'de ilk ve tek olan “şişme
savak projesini” hayata geçirdiklerini söyledi.
“Bafa Gölü'nde yaşanan
kirliliği önlemek amacıyla hayata geçirdiğimiz 'şişme savak projesi” dünyada da
ilk 10 proje arasında yer alıyor” diyen İndap, 2003 yılında başladıkları çalışma
kapsamında, her yıl yağışlı sezonda temiz suyu Bafa Gölüne vermek suretiyle gölü
yıkayıp, tuzluluğunu azalttıklarını belirtti.
İndap, yağışlı sezonda göle
verilen temiz suyun olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığına işaret ederek,
“Temiz suyun göle verilmesi sonucu balık popülasyonunda büyük bir gelişme
yaşanıyor. Su temizlenip yenilendikçe, göldeki balık çeşitliliği arttı ve
denizden büyük bir hücum başladı. Özellikle bu yıl yağışların erken başlaması
nedeni ile hem balık hem de kuş çeşitliliğinde büyük bir artış yaşanıyor” diye
konuştu.
Bu sene yağışların erken başlaması nedeni ile Bafa Gölü'ne 20
milyon metreküp su verdiklerini anlatan İndap, “Gölü yıkıyoruz. Şuanda bu su bir
taraftan giriyor bir taraftan çıkıyor. Biz yağışlı sezonda bile göle temiz suyu
veriyoruz” dedi. Bafa Gölü'nün çevresindeki köyler ile zeytinyağı
fabrikalarından bazı atıkların göle geldiğinden söz edildiğini hatırlatan İndap,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Göl çevresinde bulunan zeytin yağı fabrikaları
ile köylerin neden olduğu kirlilik, gölü temizleme çalışmalarını olumsuz
etkiliyor. Bunlar da önlenirse büyük bir problem ortadan kalkacak. Biz DSİ
olarak üzerimize düşeni yaptık bundan sonra en büyük sorumluluk, gölün
çevresinde bulunan köy ve fabrikalara düşüyor.”
BALIKÇILAR
SEVİNÇLİ
Bafa Gölü çevresinde yaşayan balıkçılar ise DSİ
tarafından hayata geçirilen “Şişme Savak Projesi” nin başarılı olduğunu ve
göldeki balık miktarı ve çeşitliliğini arttığını anlatıyorlar.
Bafa
Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Necmettin Yıldız, gölde yapılan
temizleme çalışmalarının gözle görünür bir şekilde ortaya çıktığını ifade
ederek, şunları söyledi:
“Bafa Gölü'nde şuan hiç balık ölümü yaşanmıyor
ve eski kokulardan artık eser yok. Gölün üzerinde görülen yosunlar canlı
yosunlar. Bu yosunlar kirlilik göstergesi değil. Şuan gölde kefal, levrek, yılan
balığı ve ender olarak çipura var. Köyümüz dağlık bir arazi yapısı üzerinde
bulunduğu için yaklaşık 45-50 kişi burada balıkçılıkla uğraşıyor. Çünkü başka
bir gelir kaynağımız yok. Bafa Gölü turizm gibi bacasız bir sanayi. Yapılan
temizleme çalışması ile gölde yakaladığımız balık miktarında da artış
yaşandı.”
Bu arada gölün yüzeyinde özellikle insan kaynaklı olduğu
düşünülen çok sayıda plastik ve cam şişe, plastik yağ bidonları ve yağ atıkları
gözleniyor.