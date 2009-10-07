Bafa Gölü'ne hayat veren proje

Bafa Gölü'nde DSİ tarafından hayata geçirilen “şişme savak projesi” sayesinde göldeki balık ve kuş çeşitliliğinde artış yaşandı.



Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Halil İbrahim İndap, Bafa Gölü için Türkiye'de ilk ve tek olan “şişme savak projesini” hayata geçirdiklerini söyledi.



“Bafa Gölü'nde yaşanan kirliliği önlemek amacıyla hayata geçirdiğimiz 'şişme savak projesi” dünyada da ilk 10 proje arasında yer alıyor” diyen İndap, 2003 yılında başladıkları çalışma kapsamında, her yıl yağışlı sezonda temiz suyu Bafa Gölüne vermek suretiyle gölü yıkayıp, tuzluluğunu azalttıklarını belirtti.



İndap, yağışlı sezonda göle verilen temiz suyun olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığına işaret ederek, “Temiz suyun göle verilmesi sonucu balık popülasyonunda büyük bir gelişme yaşanıyor. Su temizlenip yenilendikçe, göldeki balık çeşitliliği arttı ve denizden büyük bir hücum başladı. Özellikle bu yıl yağışların erken başlaması nedeni ile hem balık hem de kuş çeşitliliğinde büyük bir artış yaşanıyor” diye konuştu.



Bu sene yağışların erken başlaması nedeni ile Bafa Gölü'ne 20 milyon metreküp su verdiklerini anlatan İndap, “Gölü yıkıyoruz. Şuanda bu su bir taraftan giriyor bir taraftan çıkıyor. Biz yağışlı sezonda bile göle temiz suyu veriyoruz” dedi. Bafa Gölü'nün çevresindeki köyler ile zeytinyağı fabrikalarından bazı atıkların göle geldiğinden söz edildiğini hatırlatan İndap, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Göl çevresinde bulunan zeytin yağı fabrikaları ile köylerin neden olduğu kirlilik, gölü temizleme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bunlar da önlenirse büyük bir problem ortadan kalkacak. Biz DSİ olarak üzerimize düşeni yaptık bundan sonra en büyük sorumluluk, gölün çevresinde bulunan köy ve fabrikalara düşüyor.”



BALIKÇILAR SEVİNÇLİ



Bafa Gölü çevresinde yaşayan balıkçılar ise DSİ tarafından hayata geçirilen “Şişme Savak Projesi” nin başarılı olduğunu ve göldeki balık miktarı ve çeşitliliğini arttığını anlatıyorlar.



Bafa Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Necmettin Yıldız, gölde yapılan temizleme çalışmalarının gözle görünür bir şekilde ortaya çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:



“Bafa Gölü'nde şuan hiç balık ölümü yaşanmıyor ve eski kokulardan artık eser yok. Gölün üzerinde görülen yosunlar canlı yosunlar. Bu yosunlar kirlilik göstergesi değil. Şuan gölde kefal, levrek, yılan balığı ve ender olarak çipura var. Köyümüz dağlık bir arazi yapısı üzerinde bulunduğu için yaklaşık 45-50 kişi burada balıkçılıkla uğraşıyor. Çünkü başka bir gelir kaynağımız yok. Bafa Gölü turizm gibi bacasız bir sanayi. Yapılan temizleme çalışması ile gölde yakaladığımız balık miktarında da artış yaşandı.”



Bu arada gölün yüzeyinde özellikle insan kaynaklı olduğu düşünülen çok sayıda plastik ve cam şişe, plastik yağ bidonları ve yağ atıkları gözleniyor.

