-BAE'NİN BLACKBERRY YASAĞI ZİYARETÇİLERİ DE KAPSAYACAK DUBAİ (A.A) - 02.08.2010 - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), BlackBerry cep telefonlarının messenger, e-mail ve internet dolaşım hizmetlerini yasaklama kararı ülkeye gelen ziyaretçileri de kapsayacak. Telekomünikasyon Düzenleme İdaresi (TRA), Kanadalı Research In Motion (RIM) firmasının ürettiği BlackBerry cep telefonlarının messenger, e-mail ve internet dolaşım hizmetlerine ilişkin yasaklamanın Ekim ayında uygulamaya başlayacağını ve telefonun bu hizmetlerinden yararlanan, ülkeye gelen ziyaretçiler de dahil olmak üzere herkesin yasaktan etkileneceğini bildirdi. Bu karar, günde ortalama 100 bin yolcuyla en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai'de birçok işadamı ve ziyaretçinin BlackBerry servislerinden mahrum kalacağı anlamını taşıyor. BlackBerry telefonlar arasındaki bilgi iletişiminin RIM şirketinin özel ağı üzerinden yapılması, yönetilmesi ve bunun yerel yönetimler tarafından denetlenememesi BAE yetkililerinin ''yasal, sosyal ve ulusal güvenlik'' endişelerine yol açıyor. BlackBerry'nin hizmetlerinden sadece BAE şikayetçi değil. Bahreyn hükümeti de Nisan ayında yerel haberlerin dağıtımında BlackBerry'nin messenger hizmetinin kullanımına karşı uyarıda bulunmuş ve Hindistan yönetimi de geçen hafta güvenlik kaygılarını RIM şirketine iletmişti. BlackBerry'nin BAE'de 500 bin kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.