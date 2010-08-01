-BAE'DE BLACKBERRY'E YASAK GELİYOR DUBAİ (A.A) - 01.08.2010 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal güvenliği ve sosyal değerleri tehdit ettiği gerekçesiyle Ekim ayından itibaren Blackberry cep telefonlarının hizmetlerini durduracak. BAE Telekomünikasyon Düzenleme İdaresi (TRA) Genel Müdürü Muhammed El Ganem yaptığı açıklamada, kabul edilebilir bir çözüm geliştirilinceye ve uygulamaya koyuncaya kadar Kanadalı Research In Motion (RIM) firmasının ürettiği Blackberry cep telefonlarının messenger, e-mail ve internet dolaşım hizmetlerini 11 Ekim'den itibaren durduracaklarını söyledi. Şikayetleriyle ilgili RIM yetkilileriyle görüştüklerini, ancak ilerleme kaydedemediklerini belirten El Ganem, ''Bu nihai karar, ancak onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Bunun sansürle bir ilgisi yok. BAE telekomünikasyon kurallarına uyum eksikliği nedeniyle bir durdurmadan söz ediyoruz'' dedi. Blackberry telefonlar arasındaki bilgi iletişiminin RIM şirketinin özel ağı üzerinden yapılması, yönetilmesi ve bunun yerel yönetimler tarafından denetlenememesi BAE yetkililerinin ''yasal, sosyal ve ulusal güvenlik'' endişelerine yol açıyor. TRA'dan yapılan açıklamada bu endişeler belirtilerek, ''Bugünkü karar bu gerçek üzerine dayanıyor, onların mevcut formunda belirli Blackberry hizmetleri kullanıcılarına herhangi bir yasal sorumluluk yüklemeksizin, BAE için yasal, sosyal ve ulusal güvenlik kaygıları yaratmasına izin veriyor'' denildi. Blackberry'nin BAE'de 500 bin kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Suudi Arabistan Komünikasyon ve Enformasyon Teknolojisi Komisyonundan bir yetkili, Suudi Arabistan'da bu ay sonundan itibaren Blackberry'in mesaj hizmeti vermesini durduracağını söyledi.