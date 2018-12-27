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Dünya

BAE, Şam Büyükelçiliği'ni 7 yıl sonra yeniden açtı

Büyükelçiliğin yeniden açılması, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için önemli bir diplomatik destek anlamına geliyor

27 Aralık 2018 20:21

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'de iç savaşın başlamasıyla kapattığı Şam Büyükelçiliğini bugün yeniden açtı. BAE, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği 2011'in ilk aylarında kapatılmıştı.

Büyükelçiliğin yeniden açılması, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için önemli bir diplomatik destek anlamına geliyor.

BAE, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta Suudi Arabistan gibi diğer Arap ülkeleri kadar yoğun olmasa da muhalifleri destekliyordu.

8. yılına giren iç savaşta Suriye ordusu ülkenin büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam Büyükelçiliği

Sudan lideri El Beşir, Şam'a gitmişti

Ay başında da Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Şam'ı ziyaret etmiş ve savaşın başlamasından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu.

Arap Birliği, 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Parlamentosu ise ay başında bu kararın geri alınması çağrısında bulunmuştu.

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