BAE, haftalık mesaiyi 4.5 güne indiriyor: Cuma yarım gün, cumartesi ve pazar tatil

T24 Dış Haberler
Birleşik Arap Emirlikleri çalışma günlerini haftada 4 buçuk gün olacak şekilde değiştirdi.
BAE'de yeni yıl itibariyle cuma günü yarım gün; cumartesi ve pazar ise hafta sonu izin günleri sayılacak.
Körfez ülkesinde şu anda cuma ve cumartesi günleri hafta sonu sayılıyordu. BAE devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022'den itibaren tüm devlet kurumlarının hafta sonlarının cuma öğleden sonra başladığı sisteme geçeceğini duyurdu.
Yeni çalışma saatleri şöyle:
Pazartesi-perşembe: 7.30-15.30
Cuma: 7.30- gün ortası