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Dünya

BAE, haftalık mesaiyi 4.5 güne indiriyor: Cuma yarım gün, cumartesi ve pazar tatil

07 Aralık 2021 11:38

T24 Dış Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri çalışma günlerini haftada 4 buçuk gün olacak şekilde değiştirdi. 

BAE'de yeni yıl itibariyle cuma günü yarım gün; cumartesi ve pazar ise hafta sonu izin günleri sayılacak. 

Körfez ülkesinde şu anda cuma ve cumartesi günleri hafta sonu sayılıyordu. BAE devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022'den itibaren tüm devlet kurumlarının hafta sonlarının cuma öğleden sonra başladığı sisteme geçeceğini duyurdu. 

Yeni çalışma saatleri şöyle: 

Pazartesi-perşembe: 7.30-15.30

Cuma: 7.30- gün ortası

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