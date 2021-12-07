BAE, haftalık mesaiyi 4.5 güne indiriyor: Cuma yarım gün, cumartesi ve pazar tatil

T24 Dış Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri çalışma günlerini haftada 4 buçuk gün olacak şekilde değiştirdi.

BAE'de yeni yıl itibariyle cuma günü yarım gün; cumartesi ve pazar ise hafta sonu izin günleri sayılacak.

Körfez ülkesinde şu anda cuma ve cumartesi günleri hafta sonu sayılıyordu. BAE devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022'den itibaren tüm devlet kurumlarının hafta sonlarının cuma öğleden sonra başladığı sisteme geçeceğini duyurdu.

Yeni çalışma saatleri şöyle:

Pazartesi-perşembe: 7.30-15.30

Cuma: 7.30- gün ortası