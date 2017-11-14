BAE: Avrupa camileri daha sıkı kontrol etmeli

Paris'teki terör saldırılarının ikinci yılında Abu Dabi'de Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek El Nahyan, "Bir cami açıp herkesin oraya gitmesine ve vaaz vermesine izin verilmemeli. Bunun için lisans gerekli" diye konuştu.

Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika'da camiler ve cami cemaatlerinin merkezleri devlet kurumları tarafından yeterince sıkı kontrol edilmediği için Müslümanların radikalleştiğini öne süren Şeyh Nahyan bin Mübarek, "Biz sık sık vaaz veren din adamlarına eğitim verme konusunda yardım önerisinde bulunduk" diye konuştu. Bakan ancak şimdiye dek bu yardım teklifine Avrupa'dan herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Camilerin, devletin sıkı kontrolüne tabi olması ve güvenlik birimlerinin geniş yetkileri sayesinde IŞİD ve diğer radikal İslamcı grupların büyük saldırı planlarının BAE'de engellenebildiğini kaydeden Şeyh Nahyan "Artık Avrupa'da da bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Avrupa ülkelerinin Müslümanlara kendi cami ve cemaatlerini kurma izni vermelerinin büyük bir iyi niyet göstergesi olduğunun altını çizen Şeyh Nahyan, dini liderlerin mutlaka eğitime tabi tutulmaları gerektiğini ve lisans sahibi olmaları gerektiğini kaydetti. Bakan "Nitekim Avrupa'da da herhangi biri gidip kilisede vaaz veremez" diye konuştu.

Paris ve Berlin'deki saldırılar

13 Kasım 2015'de Paris'te Avrupa tarihinin en büyük terör saldırlarından biri düzenlenmiş, biri konser salonu olmak üzere kentin çeşitli noktalarındaki patlamalarda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Geçen yıl Almanya'da bir Noel panayırına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu saldırı sonrasında ise saldırının failinin sık sık gittiği Berlin'deki Fussilet Camii kapatılmıştı. Bu kapsamda Almanya'da iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi birçok cami cemaatini izlemeye almıştı.

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dpa, BD/ÖA