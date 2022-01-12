BAE alkol, seks ve evlilik konusundaki muhafazakâr İslamcı yasalarını neden yumuşattı?

T24 Dış Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri, uzun süre boyunca İslam'a dayandırılan kısıtlayıcı yasaları ile gündeme geliyordu.

Yabancı ülke vatandaşları sokakta öpüştüğü için gözaltına alındı, esrar yağı içen turistler hapis cezasına çarptırıldı, iş insanları karşılıksız çek sebebiyle tutuklandı.

Uzmanlara göre BAE şimdi bu imajı değiştirmek istiyor. Ülke iş, kültür ve sosyal normlarla ilgili düzenlemelerinde değişikliğe gidiyor. Kağıt üzerinde BAE bölgenin daha progresif ülkelerinden biri gibi gözükse de, analistler durumun bundan daha kompleks olduğunu savunuyor.

NPR'ın aktardığına göre yeni yasalar iki tarafın da rızasıyla yapılan evlilik öncesi seksi ve evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasını suç olmaktan çıkardı; artık lisans almadan da alkol tüketilebiliyor; cinsel taciz ve tecavüze verilen cezalar artırıldı; mahkemelerin "töre" cinayetlerine ılımlı yaklaşması engellenmeye çalışıyor.

Ülkede keyfi uyuşturucu kullanımı hala yasak olsa da verilen cezalar hafifletildi.

BAE artık imam nikahı dışında evliliklere de izin veriyor. Yabancı ülke vatandaşları boşanma ve miras gibi bazı konularında kendi ülkelerinin yasalarına göre hareket edebiliyor.

Reformlar kapsamında yabancı ülke vatandaşları da artık BAE'li bir ortakları olmadan işletme sahibi olabiliyor

Bu yasalardan bazıları 2020 sonunda yürürlüğe girerken, bazıları ise bu ay hayata geçti.

BAE neden bu reformları şimdi yapıyor?

Bazı değerlendirmelere göre BAE'de Emirlik vatandaşlarının 9 katı yabancı ülke vatandaşı var.

Dubai merkezli bir hukuk şirketinin kurucusu ve ortağı Ludmila Yamalova, NPR'a yaptığı açıklamalarda reformların, yönetimin nüfusun çoğunluğunun ülkenin muhafazakar değerlerini kabul etmediğini anladığını gösterdiğini ifade etti.

NPR'dan Ruth Sherlock, BAE'nin aynı zamanda yabancı yatırımcı çekmek için Suudi Arabistan'la yarıştığını, bu yüzden uluslararası imajını düzeltmeye çalıştığını ifade etti.

Peki reformlar sadece kağıt üzerinde mi?

Houston'daki Rice Üniversitesi'nin Baker Kamu Politikası Enstitüsü'nden BAE uzmanı ve analisti Kristian Ulrichsen, bu yasaların BAE'nin daha muhafazakar 7 emirliğinde nasıl hayata geçirileceğinin hala soru işaretleri olduğunu belirtti.

Ulrichsen, "Bazı sosyal yasaların gerçek değişiklik yaratıp yaratmadığını anlamamız 2-3 yılı bulabilir" dedi.

NPR, evlilik dışı çocuk sahibi olmanın suç kapsamından çıkarılması reformunun uygulanmadığına dair haberler olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, yabancı işçilere daha iyi imkanlar sağlama iddiasında olan bazı yasaların da uygulanıp uygulanmayacağından emin olmadıklarını belirtti.