-Badminton'da 5 madalya ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Türk sporcular, Uluslararası İsviçre Gençler Badminton Turnuvası'nda 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen turnuvada, milli takımdan tek erkeklerde Emre Lale, çift bayanlarda da Ebru Tunalı-Neslihan Kılıç şampiyonluk elde etti. Tek bayanlarda Neslihan Kılıç gümüş madalya alırken, çift erkeklerde Emre Lale-Akın Şenol ile tek bayanlarda Ebru Tunalı ise bronz madalya kazandı. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Devlet imkanlarını en iyi kullanan federasyon olduğumuzu iddia ediyorum. Sporcularımız minibüsle 48 saat yolculuktan sonra vardıkları İsviçre'de son derece başarılı neticeler aldılar. Bu müsabakalar, dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren bir turnuva olması sebebiyle bizim için önemliydi.'' Ekim ayı sonunda Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nın yapılacağını anlatan Özmekik, ''Şampiyonadan ilk defa en azından tek erkekler, tek bayanlar ve çift bayanlarda derece hedefliyoruz. Takımlarda da ilk defa ilk 8 ülke arasına girmeye çalışacağız'' dedi.