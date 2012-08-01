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Spor

Badminton oyuncularına ceza

Güney Koreli dört, Çinli iki ve Endonezyalı iki oyuncunun disiplin cezasına çarptırılmaları söz konusu

01 Ağustos 2012 11:46

Dünya Badminton Federasyonu, Olimpiyat Oyunları'nda çift kadınlarda yarışan sekiz oyuncuya "karşılaşmayı kazanmak için en iyi performanslarını göstermedikleri" gerekçesiyle ceza verdi.

Ceza alan oyuncular arasında Çinli Yu Yang ve Wang Xiaoli ile Güney Koreli Jung Kyung-eun ve Kim Ha-na da bulunuyor.

Bu oyuncuların dün karşı karşıya geldikleri maç, Wembley Arena'daki izleyiciler tarafından yuhalanmıştı. Her iki takım da çeyrek finallere kalmayı garantilediğinden daha zayıf bir takımla karşılaşmak düşüncesiyle söz konusu maçı kaybetmeye çalıştıkları ileri sürülmüştü. Karşılaşmayı Güney Koreli ekip kazanmıştı. Maçın ardından Güney Kore takımı herhangi bir yorum yapmazken, Çinli takım enerjilerini müsabakanın sonraki safhalarına sakladıklarını söylemişti. Maçta her iki takımın da kötü performans göstermeleri üzerine hakem Thorsten Berg karşılaşma sırasında oyunculara uyarıda bulunmak zorunda kalmıştı.

Bunun dışında Güney Koreli Ha Jung-Eun ve Kim Min-Jung ile Endonezyalı Meiliana Juahari ve Greysia Polii de Dünya Badminton Federasyonu tarafından incelemeye alındı.

Dünya Badminton Federasyonu, dört takımın da "oynadıkları karşılaşmayı kazanmak için en iyi performanslarını göstermedikleri" ve "spora açıkça zarar verecek davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle ceza alacaklarını açıkladı.

Çin devlet televizyonu, badminton oyuncularının bazı maçlarını kasten kaybetmelerini eleştirdi. Çin Olimpiyat Heyeti'nin Dünya Badminton Federasyonu tarafından cezalandırılan atletlerden ikisiyle ilgili ayrı bir soruşturma açacağı belirtildi. (BBC Türkçe)

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