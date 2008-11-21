Badem balık canavarı çıktı

Akdeniz foku Badem, Gökova'dan çıkarak Akdeniz'e açıldı. Marmaris'in Bozburun Beldesi'ndeki balık çiftliklerine giren Badem'in binlerce balığın ölümüne neden olduğu, 100-120 bin YTL civarında zarara yolaçtığı ileri sürüldü. Sualtı Araştırma Derneği (SAD) Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kızılkaya “Korktuğumuz başımıza geldi. Badem'i tekrar Gökova'ya yönlendirmemiz gerekiyor” dedi.



Yavruyken yaralı bulunup tedavisi yapılan ve Gökova Körfezi'ne salınan Akdeniz foku Badem bütün yazı genellikle Gökova kıyılarında geçirdi. Rehabilitasyonu sırasında kısmen evcilleştiğinden plajlarda turistlerle yüzen, teknelere çıkıp uyayan badem sonbaharla birlikte Gökova Körfezi'nden çıkıp Akdeniz'e geçti, Datça kıyılarında görülmeye başladı.



Fok Badem son olarak Marmaris'in Bozburun Beldesi, Çomçalık Mevkii'ndeki balık çiftlikleri çevresinde görüldü. Üç gündür de üç balık çiftliğindeki havuzlara girdiği belirtilen Badem'in 15 bine yakın balığın ölmesine neden olduğunu söyleyen Balık Çiftliği yöneticisi su ürünleri mühendisi Orhan Özesen, “Badem girdiği kafeslerdeki balıkları strese sokuyor, boğuyor, ürküttüğü balıklar şoka girip ölüyor. Üç çiftlikte toplam 100-120 bin YTL civarında zarar var. Badem'e zarar vermek istemiyoruz. O nedenle yetkililerin bir şekilde önlem almalarını istiyoruz” dedi. Bir başka çiftlik görevlisi Erkan Türk de Badem'in 15 havuza girip çok sayıda balığı öldürdüğünü söyledi. Çiftlik sahipleri havuzda yakaladıkları Badem'i yine denize saldı.



Balık çiftlikleri sahiplerinin kendisine telefonla ulaştığı, Badem'ın bakımı ve korunmasını da üstlenen SAD Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kızılkaya, “Korktuğumuz başımıza geldi. Badem'i tekrar Gökova'ya yönlendirmemiz gerekiyor. Aksi halde bu saldırılarını sürdürebilir” diye konuştu.