Bactrim Tablet geri çekiliyor

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, “Bactrim Tablet” adlı antibiyotiğin bir serisi için, 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi yapılmasını istedi.



İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce ilgili ilaç firması, il sağlık müdürlükleri, ilaç depoları, eczacı odaları ve Türkiye Eczacıları Birliğine gönderilen resmi yazıda, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ adına ruhsatlı ve Sandoz Grup Sağlık Ürünleri İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’de üretilen “Bactrim Tablet” adlı antibiyotiğin ITO523 numaralı serisine (imal tarihi 15.07.2008), “yardımcı madde değişikliği onayı alınmadan piyasaya verilmesi” nedeniyle 2. Sınıf B Seviyesinde geri çekme işlemi yapılması istendi.



Eczanelerin ve ilgili sağlık kuruluşlarının, ITO523 seri numaralı “Bactrim Tablet”leri, ilaç depoları veya ilgili ilaç firmasına iade etmeleri gerekiyor.



(AA)