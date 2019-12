Bacon'a rekor fiyat

20’inci yüzyılın en büyük İngiliz ressamı kabul edilen Francis Bacon’ın (1909-1992) kendi portresiyle ilgili bir üçlemesi, müzayedede 34,5 milyon dolara (yaklaşık 42 milyon YTL) satıldı.



Christie’s müzayede evinde satılan, Bacon’un kendi portrelerinin Paris’te 1975 yılında yaptığı ilk serisi olan "Three Studies for a Self Portrait", 1976 yılında bir kişi tarafından satın alındıktan sonra bugüne kadar hiç kamuoyunda görülmemişti. Açık artırma haberini duyuran uluslararası AP ajansı, "Bacon’ın çalışmalarının ekonomik sıkıntıya meydan okuduğu" başlığını kullandı.