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Spor

Backham Milan'a dönmek istiyor

08 Mayıs 2009 18:52

İngiltere Milli Takımı eski kaptanı David Beckham, mümkün olduğu kadar çabuk AC Milan'a dönmek istiyor.

ABD Birinci Ligi (Major Lig) takımlarından Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi halen devam eden ve şu an Ac Milan'da kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu, Kasım ayında sezonun bitmesiyle birlikte bir an önce AC Milan'a dönmek istediğini söyledi.

İtalya'da Haziran ayı itibariyle sezonun kapanmasının ardından Los Angeles'a dönmesi gereken Beckham'ın, Avrupa'da Ocak ayı transfer döneminde tekrar AC Milan'a gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Corriere dello Sport gazetesine yaptığı açıklamada, çabuk olmasa bile mutlaka İtalya'ya dönmek istediğini belirten tecrübeli oyuncu, "Yeter ki sonunda buraya döneyim. Los Angeles Galaxy ile yaptığım sözleşmeye saygım var. Onları zor durumda bırakmak istemiyorum" dedi.

1999'da Manchester United ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Beckham, gelecek yıl AC Milan ile yeni bir Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edecek.

Beckham, açıklamasında ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin, bir kulübün prestiji için en önemli arena olduğunu vurguladı.

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