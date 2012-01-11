T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bach dinlemek acıları dindiriyor

Amerikalı uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre prostat biyopsisi sırasında, kulaklıkla klasik

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Amerikalı uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre prostat biyopsisi sırasında, kulaklıkla klasik müzik dinletilen hastalarda acı ve anksiyetenin azaldığı gözlendi.



Daily Telegraph'ta yer alan habere göre uzmanlar, müziğin hastanın dikkatini dağıttığını, böylece acı duygusunun da azaldığını söylüyor.

Araştırmaya 88 erkek denek katıldı. Araştırma kapsamında ilk grup kulaklık kullanmadı, ikinci gruba dış sesleri engelleyen kulaklıklar verildi ancak müzik dinletilmedi. Üçüncüsü grup ise hem dış sesleri engelleyen kulaklık kullandı hem de Bach dinledi.

Araştırma sonucunda müzik dinletilmeyen ilk iki grubun operasyon sonrası diyastolik kan basıncı yüksek kaldı.

Üçüncü grupta ise herhangi bir artış gözlenmedi. Müzik dinleyen hastalar ayrıca acılarının da azaldığını söyledi. Uzmanlar yöntemin hem ucuz hem de kolay olduğuna dikkat çekiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24