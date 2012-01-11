Bach dinlemek acıları dindiriyor

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Daily Telegraph'ta yer alan habere göre uzmanlar, müziğin hastanın dikkatini dağıttığını, böylece acı duygusunun da azaldığını söylüyor.Araştırmaya 88 erkek denek katıldı. Araştırma kapsamında ilk grup kulaklık kullanmadı, ikinci gruba dış sesleri engelleyen kulaklıklar verildi ancak müzik dinletilmedi. Üçüncüsü grup ise hem dış sesleri engelleyen kulaklık kullandı hem de Bach dinledi.Araştırma sonucunda müzik dinletilmeyen ilk iki grubun operasyon sonrası diyastolik kan basıncı yüksek kaldı.Üçüncü grupta ise herhangi bir artış gözlenmedi. Müzik dinleyen hastalar ayrıca acılarının da azaldığını söyledi. Uzmanlar yöntemin hem ucuz hem de kolay olduğuna dikkat çekiyor.