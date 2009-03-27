Bacca cinayetinde kamera kayıtları silinmiş

İtalyan performans sanatçısı Pippa Bacca cinayetiyle ilgili kamera kayıtlarının silindiği anlaşıldı. Davaya müdahil olmak isteyen ’Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin başvurusu da kabul edilmedi.



Dünya barışına dikkat çekmek için İtalya’dan otostopla çıktığı yolculukta Gebze’de tecavüz edildikten sonra öldürülen İtalyan performans sanatçısı Giuseppina Pasqualino di Marineo, bilinen adıyla Pippa Bacca cinayeti davasına dün devam edildi. Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bir önceki celsede istenilen, TEM Otoyolu’ndaki kamera kayıtları ile ilgili Karayolları 17’nci Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazı okundu. Yazıda, kapalı devre sistem kamera kayıtlarının 45 gün süreyle tutulduğu ve olay gününe ait kayıtların silindiği belirtildi.



Tutuklu sanık Murat Karataş, Pippa Bacca’yı aracına aldığı akaryakıt istasyonundaki kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Bu talep de mahkeme tarafından aynı gerekçeyle reddedildi. Mahkeme, davaya ’Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’ adına müdahil olmak isteyen İstanbul Barosu avukatlarından Meriç Eyüpoğlu ve Avukat Selin Nakipoğlu’nun taleplerini de kabul etmedi. Duruşma, Karataş’ın başka telefon hattı olup olmadığının araştırılması için ertelendi.



Ablası ve kadın örgütleri geldi



Pippa Bacca’nın ablası Antonia Giusepinna Beatrice Pasgualina Di Morineo, duruşmaya üzerinde, "Ben Pippa áşığıyım, sorun neden? Pippa hálá hayatta" yazılı rozetlerle katıldı. Abla, "Kadın örgütlerinin destek vermesi beni sevindirdi" dedi. Duruşma çıkışı adliye önünde "Artık yeter kadın katliamlarına son" yazılı pankartlar taşıyan bir grup kadın burada sanık Murat Karataş’ı kınadı.