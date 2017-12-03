Bacanağını av tüfeğiyle öldürdü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, Özhan Aslan (37), kendisi gibi çiftçi olan bacanağı H.K. (40) tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Akhisar\'a 17 kilometre uzaklıktaki kırsal Zeytinliova Mahallesi\'nde yaşayan H.K., bugün saat 13.00 sıralarında aralarında husumet bulunan bacanağı Özhan Aslan ile Zeytinliova Jandarma Karakolu önünde karşılaştı. İkili arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine H.K., yanındaki av tüfeği ile bacanağı Aslan\'a tek el ateş etti. Aslan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Jandarmanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aslan\'ın ceseri, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. H.K. ise olayın ardından jandarmaya teslim oldu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.