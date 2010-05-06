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Yaşam

Bacanağa 'şişe'li ceza

Eşine bacanağının sarkıntılık yaptığını öğrenen koca, intikam planı hazırladı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Eşine bacanağının sarkıntılık yaptığını öğrenen koca, intikam planı hazırladı. Üç akrabasıyla bir olan koca, bacanağına şişeyle işkence yaptı ve olayı kameraya kaydetti.

Altındağ'da Saadettin U. (30), iddiaya göre baldızı H.K.’ye (26) zaman zaman cinsel tacizde bulundu ve ilişkiye girmek istedi. H.K.’nin eşi Taner K. (32) tacizi öğrenince, akrabalarıyla birlikte intikam planı hazırladı. Klima tamir servisi sahibi olan Taner K., dört gün önce yanında çalıştırdığı bacanağı Saadettin U.’ya, “İşler birikti. Eve geç git” dedi. Akşam işyerine Taner K.’nin akrabaları A.K., S.K. ve A.G. geldi.

Kâğıt imzalattılar Bacanağına silah çeken Taner K., “Sen benim karımı nasıl taciz edersin” diye bağırdı, akrabaları da dövmeye başladı. El ve ayaklarını bağladıkları Saadettin U.’ya saatlerce işkence yapan dörtlü daha sonra, “İşten kendi rızamla çıktım. Alacağım yoktur” yazılı kâğıt imzalattı. Hırsını alamayan Taner K., bacanağını silah zoruyla şişeye oturttu. U., şişeye ağlayarak otururken Taner K. kamerayla tüm yaşananları kaydetti.

Çılgına döndüm Saadettin U. daha sonra serbest bırakıldı. Polise giderek yaşadıklarını anlatan Saadettin U., hastanede tedavi altına alındı. İfadesi alınan H.K., eniştesinin sürekli kendisini taciz ettiğini söyledi. Olayı öğrenince çılgına döndüğünü söyleyip, “Öldürmek yerine ona acı vermek istedim” diyen Taner K. ile üç akrabası gözaltına alındı.


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