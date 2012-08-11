Bacaklarından tüy yerine tırnak çıkıyor

ABD’de alerjik bir reaksiyon geçirdikten sonra vücudunda tüy yerine tırnak çıkmaya başlayan üniversite öğrencisi doktorları şaşırttı. Öğrencinin ailesi, teşhis konamayan hastalık yüzünden iflasın eşiğine geldi.



ABD’nin Memphis şehrinde yaşayan Shanyna Isom üç yıl önce bir alerjik reaksiyon geçirdi. Doktorlar tüm vücudundaki tüylerin yerine tırnak çıkmaya başlayan üniversite öğrencisinin durumuna çare bulamıyor.

Isom’un vücudu, 2009 yılında geçirdiği astım krizi sonucunda aldığı kortizon ilacının ardından kaşınmaya başladı.

Kaşıntılarla birlikte vücudunun her yerinde siyah şişlikler çıkan 28 yaşındaki Isom bir süre sonra kıl keselerinden tüy yerine tırnak çıktığını fark etti.

Isom’un hastalığına çare bulamayan doktorlar dünyada ilk kez görülen bu hastalık tipini çözmeye çalışırken Isom yaşadıklarını İngiliz Daily Mail gazetesine anlattı.

Tedavi için çok para harcadıklarını ve ailesinin maddi olarak çok zor durumda olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi sözlerine şöyle devam etti:

“Tüylerin yerine çıkan tırnaklar cildimin nefes almasını engelliyor. İlk başta ayağa bile kalkamıyordum fakat şimdi yardımla yürüyebiliyorum.

Ailem masraflarımı ödemek için çok borca girdi. Sanırım dünyada böyle bir hastalığa sahip tek kişi benim”.