T24 - AKP'nin 'Alevi Çalıştayı' ile Dolmabahçe'deki 'açılım toplantısı'na katıldığı için Alevi örgütlerince eleştirilen Arif Sağ, alttan almadı. 'Saf değiştirdiğini iddia edenleri 'süreci anlamamakla' suçladı.



Hükümetin 'Alevi Açılımı' çalıştayına ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Demokratik Açılım' çerçevesinde İstanbul'da sanatçılarla yaptığı toplantıya katıldığı için bazı Alevi örgütlerince topa tutulan Arif Sağ, tepkilere maruz kaldı.. Akşam gazetesinde yer alan habere göre Sağ, 'Bacak bacak üstüne atarak bu işler çözülmez. Aleviler de artık 'diplomasi'yi kullanmalı' dedi, hem cemaate hem örgütlere sert çıktı.



'Bu süreçte herkesi mutlu etmek mümkün değil' diyen Sağ 'Tabii ki birileri de rahatsız olacak . Gerçi rahatsızlığın dozunu artırıyorlar. Hoş olmayan, hakarete varan eleştiriler getiriyorlar. Ama önemsemiyorum. Önemsediğim tek şey, Alevilerin haklarını elde etmesi. Bu, benim için her şeyin önünde. Yoksa beni ne Arif Sağ ne de Alevi örgütleri ilgilendiriyor' dedi.



İşte Sağ'ın çarpıcı açıklamaları:





Bacak bacak üstüne atıp oturmakla olmaz



Alevilik ayrı, Aleviler ayrı tartışılmalı. Türkiye'deki Aleviler acaba Alevi gibi mi yaşıyor? Yoksa herkes kendine göre değiştirmeye mi çalışıyor? Aleviler, inançlarını özgürce yaşayabilmeli. Birileri evlerinde bacak bacak üstüne atıyor, Alevi haklarıyla ilgili hiçbir mücadelenin içinde yer almıyor. Biz bu mücadeleyi başlattığımızda da 'Vay, dincilik yapıyorlar' diyor.





'AKP somut adım atsın' diyenler adım atıyor mu



Devlet 'Siz kendi aranızda bir karara varın, biz uygulayacağız' diyor. Ama 'Hükümet somut adım atmıyor' diyen Aleviler somut adım atmıyor. A dernek 'Böyle' diyor, B dernek 'Öyle olmaz' diyor. Ne olacak peki? Başbakan; 'Bu bir devlet projesi' dedi. Ben hükümeti değil devleti muhatap alıyorum. Devlet 1000 yıldır ilk kez 'gelin Alevi kardeşler konuşalım' diyor.





Saf değiştirdim



Ben hep 'sol'a giderim 'sağ'a doğru gitmem



AKP'ye yakınlaşıyor' diyenleri ciddiye bile almam. Sol gelenekten geliyorum, belim sağlamdır. Hep sola giderim, sağa gitmem. Milletvekili olmuşum, olmamışım öyle bir sorunum yok. Aleviyim, Alevi gibi yaşıyorum. Kavgam budur. Çuvalla para kazanabilirdim. Neyim eksik? Tipim mi bozuk? Elim, ayağım mı yok? Ben de yapardım ama yapmadım.





Cemevlerine eskisi gibi itiraz yok, süreç yol aldı



Bu mesele ideolojik bakış açılarıyla çözülmez. Ne yani, Alevilerin eline silah mı vereceğiz? Yok böyle bir şey. Demokratik bir ülkede yaşadığımızı varsayıyorsak, demokratik kurallar içinde hak alma mücadelesi vereceğiz. Alevi toplumumun da artık diplomasiyi kullanabilmesi gerekiyor. Süreç, çok yol aldı. Cemevlerine eskisi gibi itiraz var mı? Alevilere kötü gözle bakanlar artık 'Onlar da insan' demeye başladı.





Babam AKP'ye oy verirse eli de kırılır, vicdanı da



- Babamla konuştum, 'Neden katıldın baba o toplantılara?' diye sordum. Konuya taraf olarak masanın bir kenarına oturmamız gerektiği konusunda beni tatmin etti.



- Açılım konusunda hükümet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ne kadar inandırıcı, bilemeyiz. Somut hiçbir şey yok. Ben kişisel olarak hissetmedim, hissetmiyorum da. Ama sonuçta o masanın bir tarafında muhatap birilerinin olması lazım. Yarın hükümetten birileri kalkıp da 'Açılım sürecinde biz sizi çağırdık, gelmediniz' diyememeli. Bu kozu ellerinden almak lazımdı. Babam da bu nedenle o toplantıya katıldı. Yapılan eleştiriler etik değil.



- Bu süreçlerin inandırıcı olduğuna inanmıyorum. Zaten açılımların, hükümetin kendi dirayetiyle yapıldığına da inanmıyorum. Uluslararası bir baskı sürecinin çalışmaları gibi görüyorum.



- Babamın, AKP'ye yaklaştığı iddialarını gerçekten çok komik buluyorum. Babam AKP'ye oy veremez. verirse eli de, vicdanı da kırılır. 1988'den beri Alevi örgütlenme mücadelesinde aktif rol alıyor. Hükümet gibi düşündüğü için orada olmadı, sadece masanın bir ucunda olması gerekiyordu. Her türlü tepkiye rağmen masanın bir ucuna, Aleviler adına, sosyal sorumluluk adına oturmayı tercih etti.





'Cemevi cümbüş evi' diyenler var



AKP'nin bütün tabanı belki Milli Görüşçü değil, ama tabanının asıl unsurunu oluşturan Milli Görüşçüler'in, Alevilik konusunda bu kadar hassas davranacağına inanmıyorum. Karacaahmet Cemevi'ni yıkma teşebbüsünde bulunanlar da, Sivas olaylarının savunucuları da, daha düne kadar 'Cemevi cümbüş evi' diyenler de bu zihniyetin temsilcileri. Açılımdan önce, geçmişte yapılan bu girişimlerin doğru dürüst izah edilmesi ve Alevilerin vicdanlarına hesap verilmesi lazım. Yoksa bu anlayışın bu kadar hızla değişebileceğine inanmıyorum. Ama inanmak istiyorum.





Bu işi istediğiniz şekilde çözeceğiz



Hükümetin samimi olup olmadığı konusunda niyet okuyamayız. Diğer sanatçı arkadaşlarla birlikte katıldığım 'Demokratik Açılım' toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan'la ayaküstü sohbetimiz oldu. Başbakan bana 'Bu işi mutlaka sizin istediğiniz şekilde çözeceğiz, merak etmeyin' dedi. Devlet Bakanı Faruk Çelik'in açıklaması da aynı yönde.





