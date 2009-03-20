Bacak ağrısını geçiştirmeyin!

Hemen herkes bacak ağrısı çeker. Bu ağrının birçok nedeni olabilir. Küçük olduğu sanılan ağrılar, bacağın kesilmesiyle sonuçlanabilir.



Yorgunluk, egzersiz yetersizliği ya da romatizma olduğu sanılan bacak ağrılar, atardamarlardaki tıkanıklıktan kaynaklanabilir. İhmal edildiğinde ayağın kesilmesi bile söz konusu olabilir. Konuyla ilgili bilgi veren, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şah Topçuoğlu Posta gazetesine yaptığı açıklamada, yürüyüş sırasında bacaklardaki ağrı nedeniyle durmak zorunda kalanların akıllarına ilk gelen hastalığın romatizma ya da siyatik olduğunu belirtti. Bazı kişilerin de yürüyüş sırasındaki ağrıları egzersiz yetersizliğine bağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Topçuoğlu, "Bacak ağrılarına bacaklarda üşüme, soğukluk ve solukluk ekleniyorsa mutlaka bir damar cerrahına atardamarlar yönünden muayene olunması gerekir" dedi.



Bu tür şikâyetleri olanların bunu hafife alarak, başka rahatsızlıklara bağladığını vurgulayan Topçuoğlu, şunları söyledi:



"Bacaklarımıza kan atardamarlar aracılığıyla gelir. Bacak atardamarları bacağın üst kısmından ayaklara doğru iner. Dokular, bu atardamardan ihtiyaç duydukları oksijen ve besin maddelerini alırlar. Atardamarlardaki hastalıklar sonucu ise kan akımı tıkanma nedeniyle azalır ya da kesintiye uğrar. Bu hastalık 50 yaşından sonra genellikle damar sertliğine bağlıyken, daha öncesinde sigara içmeyle ilgilidir."



Kan akımı azalmasının ilk belirtisinin yürüyüş sırasında olan ve dinlenmekle geçen bacak ağrıları olduğunu belirten Topçuoğlu, "Ağrı, atardamarlardaki tıkanıklık derecesiyle orantılıdır. Bacak damarlarındaki tıkanıklık çok ciddi değilse ağrı yürüyüş sırasında olur, dinlenince geçer. Çünkü atardamarlardaki darlık nedeniyle bacaklara gelen kan, bacak beslenmesine yeterken, yürüyüş sırasında yetmemeye başlar" diye konuştu.



Hastalığın teşhisi ve tedavisinde gecikme olduğunda, hastanın gecikmiş tedaviden yarar göremeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Topçuoğlu, şunları kaydetti:



"Ayrıca hastalar zamanında tedavi edilmezlerse, ağrıları sürekli olmaya, ağrı kesicilere cevap vermemeye ve yüzde 5 ile 7 oranında, ayaklarda belli bir seviyeden kesilmeye yol açar. Bacaklarında yürürken ya da istirahatta ağrı, solukluk, soğukluk, iyileşmeyen yaralar olanların öncelikle bacak atardamarlarında bir problem olup olmadığını araştırması gerekir."

